Освобожденные из плена украинцы прибыли в аэропорт "Борисполь"

Украинцев встречают их родные прямо на взлетной полосе.

Освобожденные в рамках обмена пленными украинцы прибыли в аэропорт "Борисполь". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Ранее Офис президента сообщал, что из военного аэродрома в Чугуеве Харьковской области вылетел самолет с освобожденными из плена боевиков украинцами.