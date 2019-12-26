Освобожденные из плена украинцы прибыли в аэропорт "Борисполь"

Украинцев встречают их родные прямо на взлетной полосе.
Освобожденные в рамках обмена пленными украинцы прибыли в аэропорт "Борисполь". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Ранее Офис президента сообщал, что из военного аэродрома в Чугуеве Харьковской области вылетел самолет с освобожденными из плена боевиков украинцами.
Отметим, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сообщается, что "ДНР" получила 60 человек, Киев - 52. Также "ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев. Таким образом, предварительно, формула обмена составила "123 на 76".