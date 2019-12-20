Работу по новому газовому контракту у Путина назвали "непростой"

В Кремле осторожны в прогнозах по поводу заключения нового соглашения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры относительно нового соглашения о транзите газа в Европу из России через Украину "непростые". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа", - сказал он в понедельник.

По его оценке, работа касательного нового контракта "непростая".

"Пока не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы", - отметил представитель Кремля.

Напомним, в Вене пятый день продолжаются переговоры по газу между Украиной и РФ. Они начались в четверг и шли все выходные, продолжатся днем 30 декабря.

В субботу поздно вечером глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что в переговорах есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений пока нет - "борьба идет за каждую запятую".