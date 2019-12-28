Иски против России минюст не намерен отзывать

"По судебным процессам, которые ведет Минюст, могу сказать, что таких планов (отозвать иски) сейчас нет", - сказал министр.

Украина не планирует отзывать иски против России в международных судах. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

В то же время он добавил, что может инициировать отказ от иска или заключение мирового соглашения, если увидит "какой-то позитив от этого".

"Например, откажусь ли я от иска в ЕСПЧ по Крыму, если Россия отдаст Крым? Конечно же! То есть, если есть какие-то мега позитивные действия по конкретному какому-то кейсу, то можно отозвать. Но на практике я сейчас вариантов таких не вижу", - сказал Малюська.