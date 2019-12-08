 

Не замораживать помощь для Украины Трампа убеждали Помпео и глава Пентагона

Политика Сегодня, 13:1751
Не замораживать помощь для Украины Трампа убеждали Помпео и глава Пентагона
На основании проведенных десятков интервью журналисты газеты отметили, позиция против решения Трампа о заморозке помощи Украине была "гораздо более сильной, чем об этом было известно ранее".
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине. Об этом в своем расследовании по Украине пишет газета New York Times.
Помпео и Эспер встретились с Трампом в овальном кабинете Белого дома в конце августа. Их попытки убедить американского лидера отказаться от решения о заморозке военной помощи Киеву оказались тщетными. Сотрудники администрации считали, что "оказание помощи было в интересах Соединенных Штатов". Также на встрече присутствовал советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.
Напомним, Дональд Трамп в ноябре подыскивал кандидатуру на должность госсекретаря США вместо Майка Помпео. Этот вопрос Трамп обсуждал с конгрессменами и чиновниками. Самого Помпео американский президент не против был отправить на выборы в Сенат.
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Теги: news, новости, Украина, Трамп, Помпео, 7dniv, 7dnivinfo  
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