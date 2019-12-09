Лидеров Украины, Грузии и стран Прибалтики Путин не поздравил с Новым годом

Так, Путин адресовал поздравления лидерам 41 страны, среди которых президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин, канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель, президент Бразилии Жаир Болсонаро, Королева Великобритании Елизавета II и премьер‑министр Борис Джонсон, премьер‑министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие.

Президент России Владимир Путин не поздравил с Новым годом президентов Украины, Грузии, Польши и стран Прибалтики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента РФ.

В то же время в список не вошли президенты Украины и Грузии Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили, а также президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. При этом президенты непризнанной Абхазии и Южной Осетии поздравления получили.

Как заявил в комментарии российским СМИ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, список лидеров стран, которых Владимир Путин поздравил с Новым годом, может быть расширен.