Мировое соглашение в инвестиционном арбитраже подписали Украина и "Газпром"

Документ открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа.
Российский "Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра юстиции Украины Иван Лещину в Facebook.
"Украина и "Газпром" подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже", - написал Лещина.
Он также разместил фотографию документа, на котором стоят подписи представителя "Газпрома" Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюськи.