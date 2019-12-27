Мировое соглашение в инвестиционном арбитраже подписали Украина и "Газпром"

Документ открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа.

Российский "Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра юстиции Украины Иван Лещину в Facebook.

"Украина и "Газпром" подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже", - написал Лещина.