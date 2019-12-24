Cтолкнулись грузовик и легковое авто, есть жертвы в области Запорожской

Отмечается, что авария произошла на перекрестке автодорог Харьков-Симферополь и дороги, ведущей к селу Приморского Запорожского района.

В Запорожской области в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем погибли два человека и еще двое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

Полицейскими установлено, что водитель автомобиля "ВАЗ-2109", не предоставив преимущество в движении, выехал на перекресток, и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Atego 816L, под управлением гражданина 1988 года рождения.

В результате аварии двое пассажиров легковушки погибли, еще одна пассажирка и водитель - госпитализирована в больницу. По данному факту открыто уголовное производство.

Водителя легкового автомобиля, который на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, задержала полиция.