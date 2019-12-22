В Кремле заявили, что Путин использует свой авторитет для обмена пленными

По его словам, обмен осуществляется сторонами конфликта, к которым Россия "отношения не имеет".

Президент России Владимир Путин использует свой авторитет, чтобы способствовать обмену пленными между Киевом и представителями "Л/ДНР", но не принимает участия в переговорах по его подготовке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах. Он использует свое влияние и авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена", - сказал Песков.

Он также отметил, что посредничество российской стороны в этом вопросе необходимо "только потому, что отсутствуют прямые контакты".