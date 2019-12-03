Подчинить себе СЕТАМ и сменить его руководство намерен Минюст

Отвечая на вопрос, планирует ли Минюст реализовывать какие-то изменения в СЕТАМ, Малюська ответил:

"В ближайшее время СЕТАМ будет работать через систему "Прозорро", ведь станет одной из его площадок. Пока что госпредприятие находится под управлением АРМА, но скоро опять перейдет к Минюсту", - сказал он.

Министерство юстиции намерено подчинить себе систему электронных торгов СЕТАМ и сменить руководство ведомства. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

В то же время Малюська отметил, что "Прозорро" не сможет полностью заменить СЕТАМ.

"Опять же, когда СЕТАМ выйдет на "Прозорро", появится возможность дополнительного контроля со стороны проверенного репутационного механизма. Полностью "Прозорро" не сможет заменить СЕТАМ. Потому что "Прозорро" - это площадка для продажи, а СЕТАМ выполняет существенно больший функционал задач. Например, ему нет аналогов по функции хранения имущества, которое будет выставляться на продажу", - сообщил министр юстиции.