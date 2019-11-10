Сократить штат сотрудников на 10% в 2020 году намерен минюст

Отвечая на вопрос о том, как в министерстве планируют повышать зарплаты, Малюська ответил:

"С нового года в Министерстве юстиции будет сокращение до 10%. В основном мы по закрываем вакантные должности. То есть, пока что перестанем нанимать на работу новых людей.

Потому что сейчас достаточно кадров и практически нет сотрудников, с которыми надо распрощаться. Эпоха чисток закончилась... А за счет оптимизации структур будем пробовать поднять заработные платы тем, кто останется", - сказал он.