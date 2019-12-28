Российский газ из "Турецкого потока" намерена получать Болгария

Ожидается, что "Турецкий поток" будет приносить Болгарии около 2,9 млрд кубометров газа в год.

Болгария намерена получать российский газ из газопровода "Турецкий поток" с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам министра энергетики Болгарии Теменужка Петкова, местом доставки станет терминал на границе с Турцией.

Также министр отметил, что в результате соглашения, заключенного болгарской газовой компанией "Булгаргаз" с российским "Газпромом", страна сможет сэкономить 76 млн левов (в пересчете - 35 млн евро).

Ранее Болгария платила Румынии, которая выступала как страна - транзитер газа из Российской Федерации. Таким образом, получение газа через "Турецкий поток" позволит снизить цену для болгарских потребителей на 5%.