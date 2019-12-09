Чиновника Госстройконтроля на взятке задержало ГБР

По версии следствия, он требовал от предпринимателя 4 тысячи долларов за решение вопроса относительно ввода в эксплуатацию нежилого помещения площадью 790 м.

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали на получении взятки прямо в помещении Центра предоставления административных услуг чиновника Государственного архитектурно-строительного контроля города Стрый Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГБР в Facebook

"Подумав некоторое время, начальник отдела органа, который должен контролировать законность и соблюдение нормативов в сфере архитектуры и строительства, решил увеличить сумму взятки до 5500 долларов, с чем его и задержали", - говорится в сообщении.