Подписание соглашения о транзите газа оценила позитивно Меркель

При этом отмечается, что Меркель позитивно оценила заключение Украиной и Россией соглашения.
Канцлер Германии Ангела Меркель поприветствовала подписание Украиной и Российской Федерацией соглашения о транзите газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
"Я рада, что переговоры по транзиту российского газа через Украину успешно завершились. Продолжение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года - позитивный и важный сигнал для обеспечения безопасности европейских газовых поставок", - отметила канцлер.