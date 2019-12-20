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Политика Сегодня, 15:1257
Подписание соглашения о транзите газа оценила позитивно Меркель
При этом отмечается, что Меркель позитивно оценила заключение Украиной и Россией соглашения.
Канцлер Германии Ангела Меркель поприветствовала подписание Украиной и Российской Федерацией соглашения о транзите газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
"Я рада, что переговоры по транзиту российского газа через Украину успешно завершились. Продолжение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года - позитивный и важный сигнал для обеспечения безопасности европейских газовых поставок", - отметила канцлер.
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Теги: news, новости, Украина, Меркель, 7dniv, 7dnivinfo, газ, переговоры  
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