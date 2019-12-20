Подписание соглашения о транзите газа оценила позитивно Меркель

При этом отмечается, что Меркель позитивно оценила заключение Украиной и Россией соглашения.

Канцлер Германии Ангела Меркель поприветствовала подписание Украиной и Российской Федерацией соглашения о транзите газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.