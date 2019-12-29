О согласовании новых списков на обмен пленными договорились Зеленский и Путин

Как отмечается, президенты двух государств поздравили друг друга с заключением контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного 30 декабря. А также с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением задержанных лиц, которое состоялось 29 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 31 декабря, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились о согласовании новых списков на обмен пленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Также во время разговора лидеры договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, среди прочего и крымчан, которые находятся в Крыму и на территории Российской Федерации, и россиян, удерживаемых в Украине.

Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время.

В свою очередь, в пресс-службе Кремля отметили, что разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялся по инициативе украинской стороны.

"Подчеркнута важность заключенной накануне "пакетной" сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, был отмечен "конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем".