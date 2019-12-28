Всех претендентов на пост главы Госкино назвали в Кабмине

Отметим, что это повторный конкурс, его проводят, потому что лидер первого конкурса не прошла собеседование.

Национальное агентство по вопросам госслужбы обнародовало список кандидатов на пост главы Госагентства по вопросам кино. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий список на сайте агентства по вопросам госслужбы.

Так, в списке 9 кандидатов:

Слепак Сергей Виленович;

Мартынюк Владимир Михайлович;

Король Александр Александрович;

Куценко Станислав Игоревич;

Корниенко Олег Александрович;

Кудерчук Марина Николаевна;

Плисковский Роман Владимирович;

Голосов Артем Андреевич;

Зленко Сергей Александрович.