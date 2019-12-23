Для будущего обмена согласование списков должно начаться в январе

По ее словам, время телефонного разговора 31 декабря Зеленский и Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года.

Согласование списков для следующего этапа взаимного освобождения пленных должно начаться уже в январе 2020 года и сам обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий. Об этом сказала пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает "Интерфакс-Украина".