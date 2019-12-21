По территории Украины транзит газа может составить 75 млрд куб.м - заявил Коболев

По его словам, такой прогноз можно сделать на основании 90 млрд куб. м транзита в 2019 году и вычета из этого объема 15 млрд куб. м из-за ввода в работу газопровода "Турецкий поток".

Транзит газа по территории Украины в следующем году может составить 75 млрд куб. м. Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"Если это допущение правильное, в таком случае я бы ожидал, что объем транзита украинской территорией может достичь 75 млрд кубометров. Действующий текущий транзит - это около 90 млрд. Мы точно потеряем "Турецкий поток", это минус 15 млрд. Остается 75 млрд", - сказал глава правления "Нафтогаза".