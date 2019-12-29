Назвали возможную причину освобождения экс-"беркутовцы"

Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут" Сергей Зинченко и Павел Аброськин, которых Украина передала в рамках обмена пленными оккупированным районам Донецкой и Луганской области, прокомментировали свое обвинение в расстрелах на Институтской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
"Еще ни одного прямого доказательства не было включено в судебный процесс стороной прокуратуры", - сказал экс-"беркутовец" Аброськин.
В свою очередь Зинченко заявил, что все доказательства против них были сфальсифицированы.
"Нас поменяли и признали, что нас содержали по политическим мотивам, без доказательств. Все их доказательства - сфальсифицированные экспертизы с абсолютно разными выводами", - заявил он.
Также он предположил, почему следствие дел Майдана шло несколько лет.