Назвали возможную причину освобождения экс-"беркутовцы"

По мнению экс-"беркутовцев", власти отпустили их так, как не могли подкрепить доказательствами выдвинутые против них обвинения в убийствах на Майдане.



Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут" Сергей Зинченко и Павел Аброськин, которых Украина передала в рамках обмена пленными оккупированным районам Донецкой и Луганской области, прокомментировали свое обвинение в расстрелах на Институтской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Еще ни одного прямого доказательства не было включено в судебный процесс стороной прокуратуры", - сказал экс-"беркутовец" Аброськин.

В свою очередь Зинченко заявил, что все доказательства против них были сфальсифицированы.

"Нас поменяли и признали, что нас содержали по политическим мотивам, без доказательств. Все их доказательства - сфальсифицированные экспертизы с абсолютно разными выводами", - заявил он.