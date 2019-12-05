Труба будет привлечен к ответственности - заявил Порошенко

"Экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба будет привлечен к ответственности и за преступления, которые он совершил во время пребывания должности, и за преследование майдановцев в феврале 2014", - заявил Порошенко, комментируя уголовные преследования героев АТО, волонтеров и активистов, которые "имеют целью дискредитацию патриотического среды в Украине".

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что экс-глава Госбюро расследований Роман Труба будет привлечен к ответственности. Об этом Порошенко заявил во время интервью по итогам 2019 года в эфире телеканала "Прямой".

"Полностью дискредитировано Государственное бюро расследований преступника Трубы. Преступника - потому что то, что он сделал и что появилось на записях, четко доказывает состав преступления. Он получал незаконные указания от руководства страны, Офиса президента и реализовывал их, давая незаконные указания следователям", - отметил Порошенко, ссылаясь на обнародованные в СМИ записи из кабинета экс-директора ГБР Трубы, которые свидетельствуют о прямых указаниях Офиса президента Зеленского по тем или других уголовным производствам.

"В том числе и по подписанию минских соглашений. В том числе и по Керченскому проливу и по действиям военных моряков. И том числе и по национализации "ПриватБанка" и многим-многим другим вопросам, имеющим государственное значение", - напомнил Порошенко, в частности, и о тех уголовных производствах ГБР, которые были инспирированы против пятого президента Украины соратником Януковича Андреем Портновым.