Новогоднее обращение Порошенко вместо президента показали "Прямой" и "5 канал"

Отметим, что поздравление Зеленского показали уже после полуночи.

Телеканал "Прямой", который связывают с пятым президентом Петром Порошенко, и "5 канал", принадлежащий ему, показали в новогоднюю ночь поздравление Порошенко, а не президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина.

Порошенко в своем поздравлении похвастался "запасом прочности изменений", которые "украинцы осуществили в течение 5 лет".

Он также заявил, что с командой якобы защищает "перспективу вступления Украины в ЕС и НАТО, армию, язык и веру".

"Мы защищаем Вооруженные силы в тылу от атак пятой колонны, а Вооруженные силы крепко держат оборону на фронте", - сказал Порошенко.