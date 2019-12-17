Мораторий на испытания ядерного оружия не продлит КНДР

По словам ким Чен Ына, его страна больше не чувствует моральных обязательств относительно моратория на испытания ядерного оружия и далеко идущих баллистических ракет.

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын заявил о планах больше не продлевать мораторий на испытания ядерного оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея в ближайшем будущем продемонстрирует "новое стратегическое оружие".

По его словам, КНДР приостановила запуски межконтинентальных баллистических ракет ради установления доверия с США, а дальнейшее ядерное сдерживание со стороны Пхеньяна будет зависеть только от позиции Вашингтона.