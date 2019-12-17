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Политика Сегодня, 11:4154
Новое стратегическое оружие обещают продемонстрировать в КНДР
По его словам, КНДР приостановила запуски межконтинентальных баллистических ракет ради установления доверия с США, а дальнейшее ядерное сдерживание со стороны Пхеньяна будет зависеть только от позиции Вашингтона.
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея в ближайшем будущем продемонстрирует "новое стратегическое оружие". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
"В своем заявлении он подтвердил, что мир станет свидетелем нового стратегического оружия, которым КНДР будет обладать в ближайшем будущем", - говорится в сообщении ЦТАК.
Северная Корея также пригрозила пойти "другим путем" в случае, если власти Вашингтона не согласятся на уступки в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова. Ким Чен Ын добавил, что не даст Соединенным Штатам воспользоваться диалогом с Пхеньяном в своих целях.
По словам северокорейского лидера, если США не откажутся от своей враждебной политики в отношении КНДР, "денуклеаризации не будет никогда".
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Теги: news, новости, Украина, КНДР, 7dniv, 7dnivinfo  
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