Новое стратегическое оружие обещают продемонстрировать в КНДР

По его словам, КНДР приостановила запуски межконтинентальных баллистических ракет ради установления доверия с США, а дальнейшее ядерное сдерживание со стороны Пхеньяна будет зависеть только от позиции Вашингтона.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея в ближайшем будущем продемонстрирует "новое стратегическое оружие". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

"В своем заявлении он подтвердил, что мир станет свидетелем нового стратегического оружия, которым КНДР будет обладать в ближайшем будущем", - говорится в сообщении ЦТАК.

Северная Корея также пригрозила пойти "другим путем" в случае, если власти Вашингтона не согласятся на уступки в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова. Ким Чен Ын добавил, что не даст Соединенным Штатам воспользоваться диалогом с Пхеньяном в своих целях.