Украинцам в 2020 году "почувствовать реальные изменения" пожелал Гончарук

Гончарук отметил, что в прошлом году украинцы сделали "сложный, но очень правильный выбор".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в новогоднем поздравлении пожелал украинцам в 2020 году ощутить реальные изменения в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение правительства.

"Впервые в истории нашей страны президент, парламент и правительство работают единой командой. Работают для того, чтобы страна реально изменилась. За последние 4 месяца нам удалось очень много, но мы понимаем, что этого недостаточно, чтобы вы почувствовали реальные изменения. В следующем году я хочу пожелать, чтобы нам всем хватило сил превратить нашу страну в самую успешную страну в мире. И чтобы вы наконец почувствовали реальные изменения в нашей стране!", - сказал Гонарук.



