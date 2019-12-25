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Политика Сегодня, 14:4683
Изменило счета для уплаты налогов Госказначейство
Как отмечается в сообщении, счета вводятся в действие в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в государственном секторе, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 31.12.2013 №1203 (с изменениями и дополнениями).
Государственная казначейская служба Украины информирует, что с 1 января 2020 года вводятся в действие счета для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Полный перечень новых счетов:
государственный бюджет;
местные бюджеты.
"Реквизиты новых счетов можно получить в соответствующих органах, контролирующих взимание поступлений бюджета, и на вебстраницах главных управлений Казначейства в областях и г. Киеве", - добавили в Казначействе.
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Теги: news, новости, Украина, Госказначейство, 7dniv, 7dnivinfo  
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