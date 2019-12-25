Изменило счета для уплаты налогов Госказначейство

Как отмечается в сообщении, счета вводятся в действие в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в государственном секторе, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 31.12.2013 №1203 (с изменениями и дополнениями).

Государственная казначейская служба Украины информирует, что с 1 января 2020 года вводятся в действие счета для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Полный перечень новых счетов:

государственный бюджет;

местные бюджеты.