Председательство в ОБСЕ начала Албания

Мандат Албании на посту главы ОБСЕ рассчитан на один год, в 2021 году ее по ротации сменит Швеция.

В среду, 1 января, Албания начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте ОБСЕ.