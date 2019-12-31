 

Что его не устраивает в контракте с "Газпромом" рассказал Коболев

Политика Сегодня, 11:01152
Что его не устраивает в контракте с "Газпромом" рассказал Коболев
Коболев отметил, что считает пятилетний контракт с "Газпромом" компромиссным вариантом, поскольку "Нафтогазу" пришлось вынужденно "выступить буфером" между российской компанией и Украиной.
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, какие именно моменты при подписании контракта с российским "Газпромом" его не до конца устраивают. Об этом он сказал в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале "Нафтогаза".
Это связано с несоответствием украинских законов о транспортировке газа европейским.
"В связи с несоответствием украинских и европейских законов, которые влияют на рынок природного газа, "Газпром" отказался брать на себя риски украинского законодательства", - сказал Коболев.
В результате это пришлось сделать "Нафтогазу", который фактически "выступил буфером между российской компанией и Украиной".
"Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это элемент компромисса", - подытожил глава "Нафтогаза".
Напомним, ранее Коболев заявил, что 1 января 2020 официально завершился анбандлинг "Нафтогаза", в результате чего оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) стал независимой компанией. Оператор получил сертификацию, лицензию и тарифы на транспортировку газа.
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Теги: news, новости, Украина, Нафтогаз, Коболев, 7dniv, 7dnivinfo  
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