Плату за транзит газа засекретили "Нафтогаз" и "Газпром"

Как напомнил Витренко, в конце 2019 года тарифы на транспортировку газа установил регулятор НКРЭКУ. По его словам, эти тарифы являются конкурентными.

Плата за организацию транзита по территории Украины, которая указана в контракте с "Газпромом" и "Нафтогазом", является конфиденциальной информацией. Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Нафтогаз лишь добавляет плату за свои услуги (понятно, что эта плата не может быть отрицательной...) Плата за организацию транзита, которая указана в контракте с Газпромом, является конфиденциальной информацией, поскольку контракты являются конфиденциальными (обычная практика между коммерческими компаниями)", - сообщил представитель "Нафтогаза".

По его расчетам, гарантированные доходы от транзита составят 7,2 млрд долларов за пять лет.