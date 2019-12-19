План по приватизации правительство выполнило на 3%

Как отметили в ФГИ, на обеспечение работы фонда в 2019 году потратили почти такую же сумму - 481,5 млн грн.

От приватизации государственного имущества в 2019 году в государственный бюджет Украины поступило 536,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества (ФГИ) в Facebook.

Таким образом, план по приватизации выполнен на 3,1%, поскольку в госбюджете заложены поступления на уровне 17,1 млрд грн и во время корректировки закона о госбюджете осенью 2019 эта цифра не менялась.