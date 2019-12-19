Посольство США получило нового руководителя в Киеве

Как отметила Квин в своем видео-обращении, она находится в Украине шесть месяцев на должности заместителя руководителя миссии.

Временной поверенным в делах США в Украине стала заместитель главы миссии Соединенных Штатов Америки в Киеве Кристина Квин. Об этом сообщает американское посольство в Twitter.