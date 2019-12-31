Отправку военных в Ливию разрешил парламент Турции

Сообщается, что в голосовании приняли участие 509 депутатов, из них 325 высказались в поддержку законопроекта, 184 - против.
Парламент Турции на внеочередном заседании в четверг, 2 января, одобрил законопроект, согласно которому Турция разместит своих военных в Ливии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган внес в парламент законопроект о размещении турецких войск в Ливии.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция направит войска в Ливию по просьбе Триполи уже в следующем месяце. Таким образом Анкара ставит конфликт в Северной Африке в центр более широких региональных трений.