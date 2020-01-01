 

Произошел пожар на военном полигоне "Широкий лан", есть пострадавшие

Политика Вчера, 23:1758
Произошел пожар на военном полигоне "Широкий лан", есть пострадавшие
Как сообщается, на полигоне вспыхнула одна палатка, а из-за порыва ветра огонь перекинулся на две других.
Во вторник, 31 декабря, в военном палаточном городке 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений "Широкий лан" произошел пожар, в результате которого один военнослужащий получил ожоги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"В результате сгорело в общем три палатки. Один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по данному факту начали служебное расследование.
Напомним, Госбюро расследований расследует растрату 37 млн гривен ​​при строительстве на полигоне "Широкий лан". По предварительной информации, причиной убытков стало халатное отношение к службе военного ВСУ.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Широкий_лан, пожар, 7dniv, 7dnivinfo  
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Почему деградировало государственное управление?
Почему деградировало государственное управление?

Новости по теме

В новогоднюю ночь произошел пожар в немецком зоопарке
В новогоднюю ночь произошел пожар в немецком зоопарке
1-янв-2020, 14:48
Причину пожара в колледже Одессы назвали в Кабмине
Причину пожара в колледже Одессы назвали в Кабмине
21-дек-2019, 11:47
Делегация из Канады посетила зону ООС
Делегация из Канады посетила зону ООС
19-дек-2019, 09:43
В Лондоне на мосту произошел теракт: один пострадавший погиб
В Лондоне на мосту произошел теракт: один пострадавший погиб
29-ноя-2019, 21:11
Загорелась воинская часть во Львове, есть погибший
Загорелась воинская часть во Львове, есть погибший
19-ноя-2019, 10:53

Последние новости

Вчера, 2020-01-02
23:51
Политика
Вмешательство Турции осложнит ситуацию в Ливии заявил Трамп
23:17
Политика
Произошел пожар на военном полигоне "Широкий лан", есть пострадавшие
22:54
Политика
Оставить для голосования только четверг предлагают Раде
19:08
Политика
Отправку военных в Ливию разрешил парламент Турции
19:03
Экономика
35 млрд грн доходов недополучил госбюджет за 2019 год
14:56
События
Самым теплым за историю наблюдений в Киеве стал 2019 год
14:54
Политика
Посольство США получило нового руководителя в Киеве
14:53
Политика
План по приватизации правительство выполнило на 3%
14:14
Политика
Плату за транзит газа засекретили "Нафтогаз" и "Газпром"
14:12
Политика
Адвокат Порошенко о ГБР: они не знают, что делать с повестками
12:23
Политика
Представители потерпевших обратились о деле "экс-беркутовцев" к ГПУ
12:04
События
В новогоднюю ночь в Мукачево стреляли из гранатомета
11:01
Политика
Что его не устраивает в контракте с "Газпромом" рассказал Коболев
10:58
Политика
Начал работу в Украине Офис генерального прокурора
10:56
События
Снеголавинный сезон в Украине объявили открытым
10:51
События
От названия Голландия полностью отказались Нидерланды
10:16
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (02.01.20)
10:13
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 2 Января
2020-01-01
20:27
События
В Мексике произошла драка в тюрьме, есть погибшие
20:09
Политика
В ГБР считают, что не справились со своими задачами в 2019 году

Новости ТОП-7

Украинцы будут отдыхать 10 дней в январе560
Штормовое предупреждение объявлено в Украине268
Труба будет привлечен к ответственности - заявил Порошенко219
Изменило счета для уплаты налогов Госказначейство193
Что его не устраивает в контракте с "Газпромом" рассказал Коболев178
От штрафа в 80 млрд долларов удалось защитить Украину161
Дополнительные выходные ждут украинцев в январе158

Досуг

Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19136
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Правильно обустроенная спальня позволит владельцу комнаты отдыхать и чувствовать себя уютно дома
26-дек-2019, 15:17124
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Кинозрители нынче избалованы и требуют лучшего звука, идеальной картинки и эффекта присутствия
19-дек-2019, 14:18181
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Квартиры и жилые дома в курортном городе России привлекают не только местных жителей, но и граждан иностранных государств.
19-дек-2019, 12:51215
Чекушка
Чекушка Эксклюзив
Цикл "Рождественские рассказы". В суете жизни мы часто не замечаем того, что должны были бы замечать, и не помним того, что
18-дек-2019, 07:261528
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юридическое сопровождение сделок с недвижимыми объектами характеризуется обширной практикой
9-дек-2019, 21:11352

События

Самым теплым за историю наблюдений в Киеве стал 2019 год
Самым теплым за историю наблюдений в Киеве стал 2019 год
В течение 2019 года обновлено 36 температурных рекордов
Вчера, 14:5688
В новогоднюю ночь в Мукачево стреляли из гранатомета
В новогоднюю ночь в Мукачево стреляли из гранатомета
Гранатометом повреждено ограждение, пострадавших нет
Вчера, 12:04100
Снеголавинный сезон в Украине объявили открытым
Снеголавинный сезон в Украине объявили открытым
Высокая вероятность схождения лавин наблюдается в западных областях
Вчера, 10:5681
От названия Голландия полностью отказались Нидерланды
От названия Голландия полностью отказались Нидерланды
Названия Голландия больше не существует
Вчера, 10:51119
В Мексике произошла драка в тюрьме, есть погибшие
В Мексике произошла драка в тюрьме, есть погибшие
В результате драки погибли 16 заключенных
1-янв-2020, 20:2797
На Софиевской площади Киева новогоднюю ночь встретили более 100 тыс. человек
На Софиевской площади Киева новогоднюю ночь встретили более 100 тыс. человек
Новогодняя ночь в столице прошла спокойно
1-янв-2020, 17:25127
7 Днів