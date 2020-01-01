Произошел пожар на военном полигоне "Широкий лан", есть пострадавшие

Как сообщается, на полигоне вспыхнула одна палатка, а из-за порыва ветра огонь перекинулся на две других.

Во вторник, 31 декабря, в военном палаточном городке 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений "Широкий лан" произошел пожар, в результате которого один военнослужащий получил ожоги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"В результате сгорело в общем три палатки. Один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по данному факту начали служебное расследование.