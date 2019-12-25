Вмешательство Турции осложнит ситуацию в Ливии заявил Трамп

Отмечается, что Трамп и Эрдоган обсудили двусторонние и региональные вопросы.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что вмешательство в ситуацию Ливии осложнит обстановку в этой стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

"Лидеры обсудили двусторонние и региональные вопросы. Президент Трамп указал, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии", - говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран "согласились, что есть потребность деэскалации в Идлибе для защиты мирных граждан".