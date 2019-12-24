Нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана назначили в ГБР

Как сообщается, руководителем отдела по расследованию дел Майдана назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

В Государственном бюро расследований (ГБР) в четверг, 2 января, назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Завершение расследования дел Майдана - одно из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед ГБР. Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство ГБР это хорошо понимает, поэтому поручили эту ответственную работу мне. Сейчас идет перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры Украины в наш отдел, как это предусмотрено изменениями в закон Украины "О Государственном бюро расследований", - отметил Буряк.

Напомним, 26 декабря Генеральная прокуратура Украины провела следственный эксперимент по делу об расстрелах на Майдане в 2013-2014 годах.