Полные версии документов о задержке помощи Украине опубликовали в США

Шумер заявил, что обнародованные на Just Security неотредактированные сообщения, касающиеся решения президента Трампа задержать военную помощь Украине, - это сокрушительный удар по требованию сенатора Макконнелла провести судебное разбирательство без документов и свидетелей.

Лидер демократического меньшинства Сената Соединенных Штатов Чак Шумер считает, что обнародованные на сайте Just Security документы дают все основания требовать полноценного судебного процесса в Сенате относительно импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

"Эти письма еще раз показывают обеспокоенность должностных лиц администрации относительно уместности и законности решения президента о задержке помощи Украине с выгодой для себя", - заявил он.