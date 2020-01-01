О своей причастности к ракетным ударам в Багдаде заявили в США

В оборонном ведомстве заявили, что атака была проведена по указанию президента США Дональда Трампа в целях защиты американцев, находящихся за рубежом.

Соединенные Штаты заявили о своей причастность к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира иранского спецназа "Кудс" генерала Касима Сулеймани. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

"По указанию президента, американские военные предприняли решительные оборонительные действия... убив Касима Сулеймани, главу сил "Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции, которая признана в США террористической организацией", - говорится в заявлении.

В Пентагоне сообщили, что генерал Сулеймани "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону". Кроме того, Сулеймани и подконтрольные ему силы "Кудс" несут ответственность за смерти сотен американцев и военнослужащих коалиции.

Как отметили в Пентагоне, Сулеймани стоял за нападениями на военные базы коалиции, которые произошли в течение последних месяцев, включая атаку, которая произошла в Ираке 27 декабря, и в результате которой погибли граждане США и Ирака. Сулеймани также одобрил атаки на посольство США в Багдаде, которые произошли на этой неделе, говорится в заявлении Пентагона. Бомбардировка аэропорта Багдада была призвана предотвратить дальнейшие нападения со стороны Ирана.