Три прокурора по делам Майдана прошли собеседования и остаются на занимаемых должностях

В целом по результатам собеседований на руководящие должности Офиса генпрокурора зачислили 36 человек, отказали четырем.
Прокуроры по делам Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и остаются на занимаемых должностях. Результаты опубликованы на сайте ведомства.
В комментарии hromadske прокурор Игорь Земсков не стал разглашать детали собеседования, ведь "большинство вопросов касались расследований".
Он занял должность заместителя начальника третьего отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.
Земсков отметил, что продолжит заниматься процессуальным руководством во время досудебного расследования и поддержанием обвинения в производствах по делам Майдана, где он старший группы прокуроров.
Напомним, 2 января новым руководителем отдела по расследованию дел Майдана был назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований..