Процедуру закрытия банковских счетов ФЛП упростил НБУ

Как отметили в пресс-службе, теперь в случае прекращения физическим лицом-предпринимателем предпринимательской деятельности, закрыть текущий банковский счет станет проще:

если на таком счете нет остатка средств, банки смогут закрыть текущий счет без получения каких-либо документов от клиента;

в случае наличия на таком счете денежных средств, банкам предоставлено право закрыть текущий счет, перечислив остаток средств на счет этого лица, открытый для собственных нужд

Кроме того, банки смогут самостоятельно заверять доверенность физического лица-предпринимателя без нотариуса. Так, уполномоченному работнику банка предоставляется право заверять доверенность физического лица-предпринимателя и физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, если она составляется в банке в присутствии владельца счета и доверенных лиц.