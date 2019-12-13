План выборов депутата на округе в Харьковской области утвердил ЦИК

Согласно плану, с 16 января до 3 февраля включительно будет проходить выдвижение кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатном округе; до 24 января включительно - образование окружной избирательной комиссии; до 24 часа 13 марта - окончание предвыборной агитации; до 30 марта включительно - установление результатов выборов.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила Календарный план подготовки и проведения промежуточных выборов народного депутата Украины, которые состоятся 5 марта 2020 года в округе № 179 в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.