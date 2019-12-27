Преемника Сулеймани назначил Иран

Как сообщается, командующем спецподразделения "Аль-Кудс" стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани.

Руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи пятницу, 3 января, назначил преемника генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, который был убит в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как говорится в заявлении Хаменеи, задачи спецподразделения "останутся неизменными".