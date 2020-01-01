Экспорт нефтепродуктов прекратила Беларусь

В то же время в пресс-службе отметили, что речь идет о временной приостановке экспорта нефтепродуктов, назвав качестве причины прекращение поставок российской нефти нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.
Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января 2020 года из-за прекращения поставок российской нефти в страну. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Белорусские СМИ распространили распоряжение "Белнефтехима", согласно которому поставки с белорусских нефтеперерабатывающих заводов на экспорт приостанавливаются с 1 января 2020 года "в целях обеспечения потребностей народного хозяйства и населения в нефтепродуктах".