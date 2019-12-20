Меру пресечения Арбузову избрал ВАКС

Отмечается, что учитывая, что подозреваемый объявлен в международный розыск, следственный судья избрал указанную меру пресечения в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 УПК Украины.

Согласно этой статье, после задержания подозреваемого и не позднее чем через сорок восемь часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья с участием подозреваемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения Сергею Арбузову - бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.