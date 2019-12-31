Обмен пленными и транзит газа через Украину обсудили Макрон и Путин

Отмечается, что во время разговора была акцентирована важность последовательной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммите в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора 3 января положительно оценили обмен пленными между "Л/ДНР" и Киевом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.