США совершили в Ираке новый авиаудар, есть погибшие

В результате нового воздушного налета США, целью которого был командующий иракской военизированной группировки "Хашд аш-Шаабі", рано утром в субботу погибли по меньшей мере шесть человек", - говорится в сообщении.

Американские военные нанесли новые авиаудары по автоколонне на север от Багдада, в результате чего погибли как минимум шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Атаку совершили на дороге к северу от Багдада. Кроме того, ранения получили трое людей.