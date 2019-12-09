"Террористом номер один в мире" Трамп назвал Сулеймани

По словам американского президента, Сулеймани "планировал неминуемые нападения" на американцев.
Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый иранский генерал Касем Сулеймани был "террористом номер один в мире". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Трампа.
"Прошлой ночью по моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире - Касем Сулеймани... Сулеймани готовил неминуемые и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих. Мы поймали его с поличным и устранили", - утверждал президент.