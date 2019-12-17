Отстранили от должности президента Каталонии

Соответствующее решение было принято избирательным советом Испании 3 января. Уставом автономии Каталония определяет, что глава правительства региона должен быть одновременно и законодателем в региональных собраниях.
Избирательный совет Испании отстранил главу регионального правительства Каталонии Кима Торру из состава регионального парламента, что несет за собой потерю президентской должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ранее в декабре Высший суд Каталонии запретил Торре занимать государственные должности в течение 18 месяцев за отказ удалить сепаратистскую символику из общественных зданий во время избирательной кампании.