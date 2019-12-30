Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани после атаки на базу США в Ираке

Сообщается, что после атаки на военную базу США Трамп поручил своим советникам разработать план авиаудара. В частности поручением занимались советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс. При этом операция обсуждалась секретно, другие сотрудники Белого дома не знали о планируемых авиаударах.

Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на американскую военную базу в Ираке в конце декабря. Об этом сообщает Bloomberg.