Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани после атаки на базу США в Ираке

Сообщается, что после атаки на военную базу США Трамп поручил своим советникам разработать план авиаудара. В частности поручением занимались советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс. При этом операция обсуждалась секретно, другие сотрудники Белого дома не знали о планируемых авиаударах.
Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на американскую военную базу в Ираке в конце декабря. Об этом сообщает Bloomberg.
Также источник в Белом доме сообщили, что американские военные не проводили прямую слежку за Сулеймани. Решение об авиаударе было принято Трампом после того, как разведка сообщила, что иранский генерал находится в аэропорту Багдада. При этом два других источника сообщают, что Белый дом точно знал время прилета Сулеймани и отслеживал его маршрут.