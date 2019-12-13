Распада Евросоюза и НАТО хочет Путин, - Туск

По словам Туска, Путин имеет союзников в вопросе дезинтеграции Европы среди польской партии "Право и справедливость", которая представлена в польском сенате 37% депутатов, а в Европарламенте 28%.

Бывший глава Европейского союза Дональд Туск заявил, что целью президента Российской Федерации Владимира Путина является распад Европейского союза и НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

"Он (Владимир Путин) за распад Европейского Союза и НАТО. У него есть союзники и помощники в этом проекте: сознательные, непроизвольные и так называемые "полезные идиоты". Все три категории можно найти в партии "Право и справедливость", - заявил Туск.

При этом он отметил, что на данный момент ситуация является более серьезной, чем это было ранее.