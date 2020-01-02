Заместителем генпрокурора Рябошапка назначил Чумака

Решение об увольнении с должности военного прокурора были принято в связи с ликвидацией военной прокуратуры в свящи с реформой Генпрокуратуры, в результате которой 2 января начал работу новый Офис генерального прокурора. Информация о назначении Чумака в качестве заместителя Рябошапки опубликована на официальном сайте Офиса генпрокурора.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должности военного прокурора Виктора Чумака и назначил его в качестве заместителя генпрокурора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса генерального прокуора.