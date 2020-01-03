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Политика Вчера, 20:3757
Возле посольства США в Ираке произошел взрыв
По данным американского издания, возле здания посольства США в дипломатическом районе столицы Ирака упала ракета. Сейчас все подъезды к американскому дипломатическому представительству закрыты.
В "зеленой зоне" Багдада произошел взрыв у здания посольства Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Пока неизвестно, откуда и кем была запущена данная ракета. Информации о жертвах или пострадавших в результате ракетного удара тоже нет.
Издание Al Arabiya также сообщает, что еще 2 ракеты класса "Катюша" упали на территории иракской базы "Балад", которая находится в 80 километрах от Багдада. На данной базе, кроме иракских военных, находятся военнослужащие США.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 4 января в Багдаде совершили авиаудар по автоколонне, в результате чего погибли по меньшей мере 6 человек. Тогда отмечалось, что удар был нанесен силами США с целью ликвидации иракского командующего военизированного группировки "Хашд аш-Шааби".
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Теги: news, новости, Украина, Взрыв, Ирак, США, 7dniv, 7dnivinfo  
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