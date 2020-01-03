Возле посольства США в Ираке произошел взрыв

По данным американского издания, возле здания посольства США в дипломатическом районе столицы Ирака упала ракета. Сейчас все подъезды к американскому дипломатическому представительству закрыты.

В "зеленой зоне" Багдада произошел взрыв у здания посольства Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пока неизвестно, откуда и кем была запущена данная ракета. Информации о жертвах или пострадавших в результате ракетного удара тоже нет.

Издание Al Arabiya также сообщает, что еще 2 ракеты класса "Катюша" упали на территории иракской базы "Балад", которая находится в 80 километрах от Багдада. На данной базе, кроме иракских военных, находятся военнослужащие США.