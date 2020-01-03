Иран от ответа на убийство Сулеймани предостерег Помпео

Так, в интервью телеканалу Iran International руководитель внешнеполитического ведомства США призвал Тегеран воздержаться от мер в ответ на убийство иранского военного командующего Сулеймани. Также Помпео рассказал о том, как Вашингтон будет действовать в случае ответа со стороны Ирана.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео предостерег Иран от действий в ответ на ликвидацию генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу американского Госдепа.

"Мы конкретно не сообщаем о своих действиях. Как вы видели на прошлой неделе, мы будем привлекать к ответственности подконтрольные (Ирану - ред.) силы. Вы видели удары, которые Министерство обороны США нанесло в Сирии и Ираке непосредственно в ответ на события 27 декабря, когда (на иракской базе - ред.) был убит американский контрактник (из числа гражданских - ред.)", - заявил он.